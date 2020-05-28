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مصر تسمح للمصابين بفيروس كورونا بالخروج من المستشفيات بشرط واحد

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مصر تسمح للمصابين بفيروس كورونا بالخروج من المستشفيات بشرط واحد
Reuters
مصر
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قالت صحيفة "الوطن" المصرية إن معظم المستشفيات المخصصة لعزل حالات الإصابة بفيروس "كورونا" باتت تسمح بخروج بعض الحالات الإيجابية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن بروتوكول أعلنت عنه وزارة الصحة المصرية مؤخرا، بشرط أن تخضع هذه الحالات لإجراءات العزل المنزلي، أو في إحدى المدن الجامعية.

ويأتي السماح للمصابين بالخروج في الوقت الذي أعلنت فيه مديريات الصحة عن تخصيص المزيد من المستشفيات لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، فيما تم الإعلان عن سقوط مزيد من المصابين بين الأطباء.

المصدر: الوطن

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