المغرب.. 24 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة المغربية الأربعاء، تسجيل 24 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 7601.

وأشارت الوزارة، إلى أن "عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 163112 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد".

وكشفت المعطيات الرسمية عدم تسجيل أي حالة وفاة، ليستقر عدد الوفيات عند 202، فيما تم تسجيل 97 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4978 حالة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

المصدر: "هسبريس"