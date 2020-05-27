وزارة الصحة المصرية: الفترة المقبلة هي ذروة انتشار فيروس كورونا

أعلن مساعد وزيرة الصحة المصرية لشؤون التعليم الطبي محمد فوزي، أن مستشفيات العزل بها أسرة خالية وأماكن لاستيعاب إصابات جديدة بفيروس كورونا، موضحا أن الفترة القادمة ذروة الانتشار.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "DMC"، صباح اليوم الأربعاء، أن الوزارة أدخلت 320 مستشفى جديدا لتوزيع الخدمة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الوزارة تتوقع أن تكون الفترة المقبلة هي ذروة انتشار الفيروس.

وأوضح أن المستشفيات الـ320 ستعمل على تسهيل تلقي المواطنين للخدمة دون تكدس أو تزاحم، مؤكدا أنه حتى الآن لا توجد مشكلة في أسرة العناية أو أجهزة التنفس الصناعي داخل المستشفيات.

وأشار مساعد وزيرة الصحة إلى تخصيص جزء للأطباء جاهز لأي مشكلة يعاني منها أفراد الطاقم الطبي والتمريض، لافتا إلى أن المستلزمات وأطقم الوقاية متوفرة بكميات كبيرة لمدة تتراوح ما بين 15 يوما إلى شهر، غير المتوافرة في التموين الطبي.

ولفت إلى أن الاستبدال والاستعواض للمستلزمات يتم بشكل منتظم، إضافة إلى استمرار تسليم التموين الطبي خلال فترات العيد، منوها بأن ارتداء الواقيات الشخصية يجب أن يتم بطريقة معينة دقيقة بنفس الترتيب وإلا تفقد الكفاءة الخاصة بها على الوقاية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية