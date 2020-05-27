نقل البشير من سجن كوبر إلى مستشفى يونيفرسال ببحري

كشفت مصادر صحفية في الخرطوم عن نقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير وعدد من معتقلي نظامه من سجن كوبر إلى مستشفى يونيفرسال ببحري لتلقي العلاج.

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وأفادت ذات المصادر اليوم الأربعاء، بإعادة البشير إلى سجن كوبر عقب إجراءات الفحوصات الصحية، مشيرة إلى أنه إضافة إلى الآلام التي يعاني منها بسبب العملية الجراحية، اشتكى البشير من اكتئاب نفسي.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، نقل القيادي أحمد هارون من مستشفى الشرطة إلى يونيفرسال بعد أن تأكد عدم إصابته بكورونا على عكس ما تردد.

المصدر: وسائل إعلام سودانية