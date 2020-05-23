حزب المؤتمر السوداني: ما حققناه منذ ثورة الإطاحة بعمر البشير متواضع وأقرب للخذلان

أكد عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني، أن واجب السلطة الانتقالية، هو الكشف عن المتورطين في مجزرة فض الاعتصام وتقديمهم للمحاكمة العادلة.

وشدد على أن ذلك مطلب عدلي وأخلاقي ووطني لا مجال للتنازل عنه أو المساومة فيه.

وقال في تصريحٍ صحفي: "ستظل ذكرى من افتدوا شعبهم بأرواحهم، مغروسة في عمق الذاكرة الوطنية.. سيتحولون إلى أيقونات، وتتحول بطولات استشهادهم إلى سرديات وطنية ملهمة، يتوارثها أبناء وبنات شعبهم جيلاً بعد جيل".

وعلى صعيد مسيرة الثورة ضد الرئيس السابق عمر البشير في تحقيق أهدافها بعد أكثر من عام على انتصارها، وصف الدقير المسيرة حتى الآن، بالمتواضعة وقال إنها أقرب للخذلان نتيجة للضعف والبطء والتردد الذي وسم أداء شركاء الفترة الانتقالية .

المصدر: راكوبة نيوز