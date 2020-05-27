 
مباشر

السعودية: مقتل 6 أشخاص وجرح 3 بتبادل لإطلاق النار في عسير

أخبار العالم العربي

السعودية: مقتل 6 أشخاص وجرح 3 بتبادل لإطلاق النار في عسير
alyaum
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nytq

باشرت شرطة منطقة عسير في السعودية، اليوم الأربعاء، التحقيق في حادث إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه نتج عنه مقتل 6 مواطنين وإصابة 3 آخرين.

إقرأ المزيد
الأمن السعودي يلقي القبض على متهمين بجرائم شغلت الرأي العام
الأمن السعودي يلقي القبض على متهمين بجرائم شغلت الرأي العام

وصرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة عسير، المقدم زيد محمد الدباش، بأن الجهات الأمنية باشرت منذ صباح أمس الثلاثاء التحري عن حادث إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه، نتج عنه مقتل ستة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين.

وأوضح المقدم زيد الدباش، أنه تم نقل الجرحى للمستشفى لتلقي الخدمة الطبية وتم ضبط الأسلحة المستخدمة في الجريمة وجاري استكمال الإجراءات للقبض على بقية المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة.

المصدر: "واس"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا