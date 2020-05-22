الأمن السعودي يلقي القبض على متهمين بجرائم شغلت الرأي العام

أعلن الأمن العام السعودي، القبض على متهمين بسلسلة من الجرائم، ارتكبت خلال الأيام الماضية وشغلت الرأي العام في البلاد.

وأشار تقرير للأمن العام، إلى أنه "ألقي القبض على 5 وافدين يزاولون المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين، دون علمهم"، مشيرا إلى أن هؤلاء الوافدين، استغلوا عملهم بمتجرين للكماليات وألعاب الأطفال.

شاهد.. الأمن العام يلقي القبض على المتهمين بارتكاب أهم 7 قضايا شغلت الرأي العامhttps://t.co/EvVr8RiRcr — عاجل (@ajlnews) May 21, 2020

وأفاد التقرير أيضا، بـ"إلقاء القبض على شاب نشر مقطع فيديو يحتوي على عبارات مخالفة للآداب العامة وألفاظ غير لائقة تجاه مؤسسات التعليم والصحة، وادعاءات مسيئة بحق المرأة".

وأضاف: "تم إلقاء القبض على 8 أشخاص قاموا برمي عدد من المركبات بالحجارة والاختباء بأحد المنازل، كما قبض على أشخاص يخالفون أمر منع التجول بخروجهم أثناء فترة المنع، متباهين بفعلتهم وتوثيق ذلك ونشره".

وأشار التقرير، إلى "إلقاء القبض على مواطن يقود مركبته بطريقة خطرة، ويمارس (التفحيط) في أحد الطرق العامة، ومواطن واثنين من مخالفي نظام أمن الحدود امتهنوا تصنيع وترويج مواد مسكرة داخل إحدى الاستراحات".

وأكد تقرير الأمن العام، أن "مواطنا ارتكب جريمتي سطو على متجرين للتموينيات بحيي العليا والورود باستخدام سلاح أبيض، واستولى على مبلغ مالي وعدد من الأجهزة".

المصدر: "موقع عاجل السعودية"