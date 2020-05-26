6 إصابات جديدة بكورونا في غزة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الكلي للمصابين إلى 61 شخصا منذ مارس الماضي.

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وأوضحت الوزارة أن 3 حالات مصابة جديدة سجلت في الساعة 12:10 بعد منتصف الليل 27 مايو، لدى أشخاص خاضعين للحجر الصحي، إضافة إلى 3 إصابات أخرى سجلت مساء الثلاثاء.

وأشارت الوزراة إلى أن بين الحالات المسجلة في القطاع وفاة واحدة و18 حالة شفاء، فيما لا يزال 42 مصابا قيد العلاج بمستشفى العزل بمعبر رفح.

وأمس الاثنين، قالت الوزارة إنها لم ترصد أي إصابات جديدة بالفيروس.

وآخر مرة شخصت إصابات جديدة وعددها 6 يوم الخميس الماضي، وتعود لأشخاص قيد الحجر الصحي وعائدين مؤخرا عبر معبر رفح.

المصدر: RT