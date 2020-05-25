صحة غزة: لا إصابات جديدة بكورونا

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنه لم يتم إجراء فحص لعينات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا.

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وأوضحت الوزارة اليوم الاثنين، أن إجمالي الحالات المصابة لا تزال عند 55 بينها 36 حالة نشطة، و18 حالة شفاء ووفاة واحدة.

والسبت الماضي، أعلنت السلطات في غزة عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في القطاع.

وبلغت إصابات كورونا في القطاع 55 حالة يوم الخميس الماضي، بعد تسجيل 6 إصابات جديدة بين أشخاص قيد الحجر الصحي وعائدين مؤخرا عبر معبر رفح.

المصدر: RT







