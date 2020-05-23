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وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

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وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا
Reuters
وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت، عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في القطاع.

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وأفاد مراسلنا بأن المسنة فضيلة محمد أبو ريدة (77 عاما) من محافظة خان يونس توفيت في مستشفى العزل بمعبر رفح جراء إصابتها بفيروس كورونا، وأضاف أنها من ذوي الأمراض المزمنة.

وأكد المراسل أنه جار اتخاذ التدابير اللازمة وفق البرتوكول المعتمد لحالات الوفاة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إنه تم إجراء 58 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ولم يتم تسجيل أي إصابات جديدة.

وأضافت أنه تمت توسعة المستشفى الميداني بمعبر رفح ليتسع لعدد 100 سرير لحالات العزل فقط.

المصدر: RT

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