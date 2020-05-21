سلطات غزة تعلن عن تدابير احترازية خلال عيد الفطر

أعلنت وزارة الداخلية بقطاع غزة عن حزمة من الإجراءات الاحترازية من شأنها ضمان السلامة الصحية للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر في ظل مواجهة فيروس كورونا.

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وقالت الوزارة في بيان لها: "متابعة لآخر المستجدات والتطورات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، وبناء على توصيات وزارة الصحة، اتخذت وزارة الداخلية والأمن

الوطني جملة من الإجراءات الاحترازية على النحو الآتي:

1) ستعمل الشرطة على تأمين إقامة صلاتي الجمعة وعيد الفطر وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارتا الأوقاف والصحة.

2) تقرر إغلاق الساحات والمتنزهات العامة، والمدن الترفيهية، مع تشديد إجراءات منع التجمهر خلال إجازة عيد الفطر.

3) ستشدد الشرطة إجراءاتها الرقابية على كافة أماكن التجمع والازدحام، وستتخذ إجراءاتها بحق المرافق المخالفة.

4) تقرر وقف استقبال المواطنين العالقين في الدول الأخرى عبر المعابر حتى 30 يونيو المقبل.

5) تم تشديد إجراءات إغلاق المناطق الحدودية كافة، برا وبحرا".

وفي البند السادس من البيان دعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية والحد من الحركة والتنقل واقتصارها على الضرورة، وعدم التهاون بالتدابير الصحية.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بين أشخاص قيد الحجر الصحي وعائدين مؤخرا عبر معبر رفح.

وأضأفت الوزارة أن إجمالي الإصابات بالعدوى في القطاع منذ مارس الماضي بلغ 55 حالة.

المصدر: RT