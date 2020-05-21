غزة: حصيلة إصابات كورونا تصل إلى 55

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بين أشخاص قيد الحجر الصحي وعائدين مؤخرا عبر معبر رفح.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات المسجلة في قطاع غزة منذ مارس الماضي بلغ 55 إصابة، تعافى منها 16 حالة، ولا زالت 39 حالة تتلقى العلاج في مشافي القطاع.

وأشارت الوزارة في وقت سابق، إلى أن "إمكانية ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا داخل القطاع تظل قائمة، حتى مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية".

وأكدت، أن "خطر كورونا سيبقى حاضرا وبقوة ما لم يتم التوصل إلى لقاح أو علاج أو طرأ تغير على سلوك الفيروس".

ودعت الصحة الفلسطينية كافة المواطنين إلى "عدم التواجد في أماكن التجمعات وأماكن الزحام، وعدم التحرك إلا إذا دعت الضرورة ووفق إجراءات السلامة".

المصدر: RT