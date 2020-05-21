 
مباشر
عاجل
تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا في غزة والإجمالي يرتفع إلى 49

تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا في غزة والإجمالي يرتفع إلى 49

أخبار العالم العربي

تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا في غزة والإجمالي يرتفع إلى 49
Reuters SJS/SAL/
تدابير احترازية ضد كورونا في غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nxe7

أعلن وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة يوسف أبو الريش، اليوم الخميس، تسجيل 29 إصابة من بين العائدين إلى القطاع خلال الأيام الأخيرة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 49 إصابة.

إقرأ المزيد
تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة
تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

وقال أبو الريش خلال مؤتمر صحفي عقد لعرض آخر المستجدات فيروس كورونا: "بعد تسجيل 29 إصابة، تبين أن هؤلاء خالطوا العشرات ممن عادوا لغزة في مراكز الحجر الصحي ويجري التحقق من شبهة مخالطتهم لأشخاص من خارج مراكز الحجر".

وأشارت وزارة الصحة بقطاع غزة في وقت سابق إلى إن إمكانية ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا داخل القطاع تظل قائمة، حتى مع اتخاذ كافة التدابير الإحترازية.

وأكدت الوزارة أن خطر فيروس كورونا سيبقى حاضرا وبقوة ما لم يتم التوصل إلى لقاح أو علاج أو طرأ تغير على سلوك الفيروس، داعية كافة المواطنين، عدم التواجد في أماكن التجمعات وأماكن الزحام، وعدم التحرك إلا إذا دعت الضرورة ووفق إجراءات السلامة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا