تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء يوم الأربعاء، بتسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

ومع تسجيل الحالات الجديدة، يصل عدد الذين أصابهم الفيروس في قطاع غزة، إلى 30 شخصا.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت الثلاثاء إصابة 3 فلسطينيين في بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة من بين نزلاء مراكز الحجر الصحي، العائدين عبر معبر رفح البري مؤخرا.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين إلى 577 إصابة، منذ بدء ظهور الفيروس.

وأشارت وزارة الصحة في قطاع غزة، إلى إن إمكانية ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا داخل القطاع تظل قائمة، حتى مع اتخاذ كافة التدابير الإحترازية.

وأكدت الوزارة أن خطر فيروس كورونا سيبقى حاضرا وبقوة ما لم يتم التوصل إلى لقاح أو علاج أو طرأ تغير على سلوك الفيروس، داعية كافة المواطنين، عدم التواجد في أماكن التجمعات وأماكن الزحام، وعدم التحرك إلا إذا دعت الضرورة ووفق إجراءات السلامة.

المصدر: وكالات