الأردن: لم نوص بفتح المساجد

أعلن الناطق باسم لجنة الأوبئة في الأردن نذير عبيدات، أن الوضع الوبائي في كل دولة هو ما يحدد مستوى عودة القطاعات لأعمالها.

وقال عبيدات في تصريح صحفي، إن "الدول العربية التي أعلنت عودة الحياة فيها لطبيعتها تتباين من حيث الخصوصية والظروف الوبائية".

وأضاف: "الوضع الوبائي في المملكة يسمح بفتح المزيد من القطاعات وعودة العمل فيها".

ورجح عبيدات ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مع عودة العمل في القطاع العام والقطاعات الأخرى، مشيرا إلى قدرة الطواقم الطبية وفرق الاستقصاء الوبائي في المملكة على التعامل مع أي تطور للإصابات.

وبين، أن "اللجنة الوطنية للأوبئة لم توص حتى الآن بفتح المساجد ودور العبادة في المملكة"، مؤكدا أن "خصوصية الوضع الوبائي تختلف من دولة لأخرى وهي ما يحدد نسبة وطبيعة القطاعات التي يسمح بعودة العمل فيها".

المصدر: "وكالات أردنية"