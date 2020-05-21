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العضايلة: سنستمر بفرض حظر التجول الشامل بين فترة وأخرى

أخبار العالم العربي

العضايلة: سنستمر بفرض حظر التجول الشامل بين فترة وأخرى
Reuters MH/CRH
وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة
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أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، استمرار سلطات البلاد بفرض حظر التجول الشامل بين فترة وأخرى وكلما دعت الحاجة.

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وقال العضايلة خلال إيجاز صحفي اليوم الخميس: "أود التوضيح للأخوة المواطنين أن التعديل الذي اتخذته خلية الأزمة أمس بشأن إجراءات عيد الفطر السعيد، كان أمرا اضطراريا، اتخذه وزير الصحة واللجان الوبائية في ضوء تطورات الوضع الوبائي في المملكة، وارتفاع عدد الإصابات بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية".

وأضاف أن "المؤشرات الوبائية خلال الأيام الماضية لم تكن مريحة، وأعداد الإصابات المتزايد يتطلب تشديد الإجراءات مرة أخرى، وهو ما دفعنا لاتخاذ القرارات التي أعلنا عنها مساء أمس الأربعاء".

وتابع "بشكل عام، سنستمر بفرض حظر التجول الشامل بين فترة وأخرى، بما يساعد على كبح جماح انتقال العدوى إن تسارعت – لا قدّر الله – وبما يمكّن هذا فرق التقصي الوبائي من تنفيذ الفحوصات المبرمجة والعشوائية".

المصدر: وكالات

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