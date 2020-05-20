الأردن يعلن فرض حظر التجوال الشامل لمدة 3 أيام بدءا من الجمعة

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، إن خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اجتمعت اليوم وقررت تعديل الإجراءات المتخذة خلال فترة عيد الفطر.

وأعلن العضايلة خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اليوم الأربعاء عن فرض حظر التجوال الشامل لمدة 3 أيام بدءا من منتصف ليلة الخميس - الجمعة المقبلة، وحتى منتصف ليلة الأحد - الاثنين، بحيث يمنع خروج المواطنين من منازلهم بشكل كامل.

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وأكد أن هذه التعديلات تأتي في ضوء تطوّرات الوضع الوبائي في المملكة، وارتفاع عدد الإصابات بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، والحاجة إلى زيادة جهود فرق التقصي الوبائي، وضرورة الحد من الاجتماعات والمخالطة بين الأفراد، واتخاذ ما يلزم لغايات تحقيق التباعد الجسدي.

وأشار العضايلة إلى أن قرار حظر التجوال الشامل تستثنى منه الكوادر الطبية والتمريضية في القطاعين العام والخاص، وفرق التقصي الوبائي، وعدد محدود من الموظفين اللازمين لإدامة عمل بعض المؤسسات الحيوية.

كما تقرر أيضا تمديد ساعات السماح بخروج المواطنين يوم الأربعاء ويوم الخميس حتى الساعة الحادية عشرة مساء، وفقا للآلية المعمول بها حاليا وبحسب نظام الدور الفردي والزوجي في المحافظات التي يطبق بها، وذلك لتمكين المواطنين من شراء مستلزماتهم وتأمين حاجاتهم لفترة الحظر الشامل، ويشمل ذلك المنشآت التجاريّة أيضا.

وأضاف العضايلة أنه اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، تعود الأوضاع كما هي عليه حاليا، لكن الأمور تخضع للتقييم والمراجعة وفقا لتطورات الحالة الوبائية، وبذلك تعود ساعات السماح بخروج المواطنين كما هي عليه الآن بعد انتهاء فترة الحظر الشامل.

المصدر: RT + وكالات