كردستان العراق ينهي العام الدراسي في الجامعات بلا امتحانات

أعلن إقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء، إنهاء العام الدراسي في الجامعات دون إجراء امتحانات للطلبة.

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإقليم، "إنهاء العام الدراسي الحالي دون أداء الطلبة امتحانات نهاية العام، مع احتساب درجات الكورس الأول، كدرجة نهائية للطالب".

وقالت، إن "معدل الكورس الأول يبلغ 20 درجة، أي أن الطالب يعتبر ناجحا فيها إذا حصل على 10 درجات".

وتابعت: "في حال قلت درجة الطالب عن النصف، فإنه لن يخضع للامتحان في هذه الحالة، بل يرسل تقريرا في المادة التي لم ينجح فيها إلى الأستاذ عوضا عن ذلك، ليتم جمع درجة تقييم التقرير مع درجته في الكورس الأول".

ووفقا للوزارة، فإن "القرار يشمل جميع المراحل التعليمية ولكافة المواد، على أن تستمر الدروس العملية لطلاب الكليات الطبية".

المصدر: RT