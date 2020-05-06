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إقليم كردستان العراق يحدد موعد استئناف الدوام الرسمي

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إقليم كردستان العراق يحدد موعد استئناف الدوام الرسمي
موقع حكومة إقليم كردستان العراق
حكومة إقليم كردستان العراق
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قرر مجلس وزراء إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، استئناف عمل دواوين الوزارات اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

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كما قرر المجلس، خلال اجتماع عقده برئاسة رئيس الحكومة، مسرور بارزاني وبحضور نائبه، قوباد طالباني، أن تتم إعادة المباشرة بدوام المؤسسات والدوائر الحكومية في الحادي عشر من الشهر الجاري.  

ويوم السبت الماضي، أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، جوتيار عادل، عن تشكيل لجنة خاصة بدراسة قرار البدء بدوام المؤسسات والدوائر الحكومية.

المصدر: RT

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