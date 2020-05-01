العراق.. إقليم كردستان يمدد حظر التجوال حتى العاشر من مايو الحالي

أعلنت وزارة الداخلية في كردستان العراق، اليوم الجمعة، تمديد حظر التجوال في الإقليم حتى العاشر من مايو الحالي.

وذكر بيان مقتضب للوزارة: "تقرر تمديد حظر التجوال في عموم إقليم كردستان لغاية العاشر من الشهر الحالي، في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة وإدارتي رابرين وكرميان وجميع الوحدات الإدارية"، متوعدة المخالفين بمعاقبتهم حسب بنود القانون.

وخولت وزارة الداخلية، المحافظين ومسؤولي الإدارات، صلاحية السماح بفتح المواقع الخدمية الضرورية للمواطنين من الساعة 12 ليلا وحتى السادسة صباحا، وبالأخص الأفران بمناسبة شهر رمضان، وكذلك حركة المزارعين بالتزامن مع موسم الحصاد وحركة السيارات الخدمية.

وشددت الوزارة على سريان حظر التجوال بالكامل من الساعة السابعة مساء وحتى 12 ليلا، باستثناء سيارات القوات الأمنية والكوادر الصحية والإسعاف والجهات المحددة في البيان.

المصدر: RT