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قطر.. وفاتان و1742 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

قطر.. وفاتان و1742 إصابة جديدة بكورونا
Reuters NASEEM ZEITOON
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أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالتي وفاة و1742 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 1481 حالة شفاء.

وأشات الوزارة إلى أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 28، وحالات الشفاء إلى 11848، فيما تبقى هناك 35335 حالة مرضية نشطة.

وجاءت أرقام اليوم انخفاضا طفيفا عن حصيلة أمس، التي بلغت 1751 إصابة و3 وفيات.

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وذكرت الوزارة أنه تم خلال اليوم الماضي إجراء 3927 فحصا ليبلغ مجموع الفحصوص 196411.

المصدر: وزارة الصحة العامة القطرية

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