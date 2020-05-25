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قطر تسجل ارتفاعا جديدا في معدل الإصابات اليومية بكورونا

أخبار العالم العربي

قطر تسجل ارتفاعا جديدا في معدل الإصابات اليومية بكورونا
Reuters Ibrahem Alomari
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أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر اليوم الاثنين عن تسجيل 1751 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 1501 إصابة أمس الأحد، ليبلغ إجمالي الحالات النشطة 35075.

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جاءت الحصيلة اليومية الجديدة بعد فحص 4314 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تجاوز العدد الكلي للفحوص 192 ألفا منذ بداية الوباء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 26 بعد تسجيل 3 وفيات جديدة خلال اليوم الماضي.

وتماثل للشفاء 1193 شخصا خلال نفس الفترة لتصل حصيلة المتعافين إلى 10363.

المصدر: وزارة الصحة العامة في قطر

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