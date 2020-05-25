قطر تسجل ارتفاعا جديدا في معدل الإصابات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر اليوم الاثنين عن تسجيل 1751 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 1501 إصابة أمس الأحد، ليبلغ إجمالي الحالات النشطة 35075.

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جاءت الحصيلة اليومية الجديدة بعد فحص 4314 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تجاوز العدد الكلي للفحوص 192 ألفا منذ بداية الوباء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 26 بعد تسجيل 3 وفيات جديدة خلال اليوم الماضي.

وتماثل للشفاء 1193 شخصا خلال نفس الفترة لتصل حصيلة المتعافين إلى 10363.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي#YourSafetyIsMySafetypic.twitter.com/CHECWbEzRf — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) May 25, 2020

المصدر: وزارة الصحة العامة في قطر