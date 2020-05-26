مصر تناشد المجتمع الدولي مواصلة دعم إفريقيا لمواجهة تداعيات جائحة كورونا

دعت مصر المجتمع الدولي للاستمرار في دعم القارة الإفريقية في مواجهة ما فرضته جائحة كورونا من تداعيات وتحديات تهدد الاستقرار ومسيرة التنمية.

وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية الاثنين بمناسبة "يوم إفريقيا" الذي يوافق الذكرى الـ(57) لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية.

وجددت الوزارة تمسكها بالعمل الإفريقي المشترك، وعدم ادخارها أي جهد للوصول لأهداف القارة والحفاظ على مصالحها ودعم أجندة الاتحاد الإفريقي بما يعود بالنفع على دول وشعوب إفريقيا.

وشددت على أهمية العمل المشترك والتضامن الإفريقي في ظل أزمة جائحة كورونا التي تجتاح العالم الآن بما في ذلك دول القارة الإفريقية، وذلك للتغلب على كافة التحديات وإحلال السلام والرخاء في القارة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية