 
مباشر
عاجل
البرازيل تتجاوز الولايات المتحدة في عدد الوفيات اليومي بكورونا

الحلبوسي يشيد للسيسي بمواقف مصر الداعمة للعراق

أخبار العالم العربي

الحلبوسي يشيد للسيسي بمواقف مصر الداعمة للعراق
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nyhe

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الاثنين اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أشاد فيه بمواقف مصر الداعمة للعراق.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن "رئيس البرلمان العراقي قدم التهنئة للسيسي، متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء".

وأضاف: "أعرب الحلبوسي عن تقدير الشعب العراقي لمواقف مصر الداعمة لبلاده"، مؤكدا "مواقفها الثابتة، وما تمثله مصر من ثقل وركيزة للأمن والاستقرار بالوطن العربي".

وتابع: "من جهته أعرب الرئيس عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية"، مشددا على "قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات".

وأضاف، أن السيسي "أشاد بما تشهده مسيرة التعاون الثنائي بين مصر والعراق من تطور خلال الفترة الأخيرة".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا