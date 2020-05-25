الحلبوسي يشيد للسيسي بمواقف مصر الداعمة للعراق

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الاثنين اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أشاد فيه بمواقف مصر الداعمة للعراق.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن "رئيس البرلمان العراقي قدم التهنئة للسيسي، متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء".

وأضاف: "أعرب الحلبوسي عن تقدير الشعب العراقي لمواقف مصر الداعمة لبلاده"، مؤكدا "مواقفها الثابتة، وما تمثله مصر من ثقل وركيزة للأمن والاستقرار بالوطن العربي".

وتابع: "من جهته أعرب الرئيس عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية"، مشددا على "قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات".

وأضاف، أن السيسي "أشاد بما تشهده مسيرة التعاون الثنائي بين مصر والعراق من تطور خلال الفترة الأخيرة".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT