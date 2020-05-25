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السعودية.. 9 وفيات و2235 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

السعودية.. 9 وفيات و2235 إصابة جديدة بكورونا
Reuters UMIT BEKTAS
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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين، عن تسجيل 9 وفيات و2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، ما يرفع الحصيلة إلى 399 وفاة و74795 إصابة.

وتعكس أرقام اليوم انخفاضا طفيفا في معدل الحالات الجديدة مقارنة مع 11 وفاة و2399 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت الصحة السعودية، أن إجمالي المتعافين ارتفع إلى 45668 بعد تماثل 2148 شخصا للشفاء من المرض خلال اليوم الماضي.

وتعود معظم الإصابات الجديدة إلى الرياض (765) ومكة المكرمة (416) وجدة (350) والمدينة المنورة (184).

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السعودية.. 11 وفاة و2399 إصابة جديدة بكورونا
السعودية.. 11 وفاة و2399 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: وزارة الصحة السعودية

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