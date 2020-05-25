السعودية.. 9 وفيات و2235 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين، عن تسجيل 9 وفيات و2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، ما يرفع الحصيلة إلى 399 وفاة و74795 إصابة.

وتعكس أرقام اليوم انخفاضا طفيفا في معدل الحالات الجديدة مقارنة مع 11 وفاة و2399 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت الصحة السعودية، أن إجمالي المتعافين ارتفع إلى 45668 بعد تماثل 2148 شخصا للشفاء من المرض خلال اليوم الماضي.

وتعود معظم الإصابات الجديدة إلى الرياض (765) ومكة المكرمة (416) وجدة (350) والمدينة المنورة (184).

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (2235) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (9) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2148) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (45,668) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/UGJgflozlq — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 25, 2020

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المصدر: وزارة الصحة السعودية