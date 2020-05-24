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السعودية.. 11 وفاة و2399 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

السعودية.. 11 وفاة و2399 إصابة جديدة بكورونا
Reuters Ahmed Yosri
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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، عن تسجيل 11 وفاة و2399 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في انخفاض طفيف مقارنة مع حصيلة أمس.

وحسب بيانات الوزارة، فإن إجمالي الحالات بلغ 390 وفاة و72560 إصابة، بينما ارتفع عدد المتعافين إلى 43520 بشفاء 2284 حالة خلال اليوم الماضي.

وتعود معظم الحالات الجديدة إلى الرياض (742) ومكة المكرمة (611) وجدة (474).

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المصدر: وزارة الصحة السعودية

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