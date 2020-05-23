15 وفاة جديدة جراء كورونا في السعودية والإصابات تتجاوز 70 ألفا

أعلنت السلطات الصحية السعودية عن تسجيل 15 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة (مقابل 13 وفاة أمس)، ما يمثل ارتفاعا في حصيلة ضحايا الوباء في المملكة.

وأكدت وزارة الصحة اليوم السبت في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي، أن حصيلة الوفيات جراء الوباء في البلاد بلغت 379.

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 2442 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" (مقابل 2642 إصابة أمس) ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في المملكة منذ بداية الجائحة 70161.

وارتفع عدد المتعافين من كورونا في السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2233 حالة شفاء جديدة ووصل إلى 41236 شخصا.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (2442) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (15) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2233) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (41,236) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/fEGjaByvWT — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 23, 2020

المصدر: RT