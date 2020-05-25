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وزيرة الشباب والرياضة السودانية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

وزيرة الشباب والرياضة السودانية تعلن إصابتها بفيروس كورونا
Reuters Mohamed Nureldin Abdallah
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أعلنت وزيرة الشباب والرياضة السودانية، ولاء البوشي، أمس الأحد، إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وقالت البوشي في تغريدة على حسابها في "تويتر"، إنها تأكدت من إصابتها بفيروس كورونا، لافتة إلى أنها ستلتزم بالإجراءات الصحية اللازمة.

وأضافت أنها أبلغت من التقى بها في الفترة الماضية بضرورة الالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، داعية إلى التقيد بتوجيهات وزارة الصحة والحرص على تجنب التجمعات، لتفادي الإصابة بالفيروس.

المصدر: وكالات

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