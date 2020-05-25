وزيرة الشباب والرياضة السودانية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الشباب والرياضة السودانية، ولاء البوشي، أمس الأحد، إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وقالت البوشي في تغريدة على حسابها في "تويتر"، إنها تأكدت من إصابتها بفيروس كورونا، لافتة إلى أنها ستلتزم بالإجراءات الصحية اللازمة.

تأكدت هذا المساء من إصابتي بفيروس كورونا

سألتزم بالإجراءات الصحية اللازمة، كما قمت بإبلاغ من قابلني الفترة الفائتة للإلتزام بالحجر الصحي. الرجاء الإلتزام بموجهات وزارة الصحة والحرص علي تجنب التجمعات، فالإنتشار المجتمعي يتطلب المزيد من الإجراءات الوقائية.

حفظكم الله جميعا — Walaa Isam Elboushi (@WalaaIsamAhmed) May 24, 2020

وأضافت أنها أبلغت من التقى بها في الفترة الماضية بضرورة الالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، داعية إلى التقيد بتوجيهات وزارة الصحة والحرص على تجنب التجمعات، لتفادي الإصابة بالفيروس.

المصدر: وكالات