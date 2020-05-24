السودان.. وفاة قيادي بـ"المؤتمر الوطني" وإصابة نائب أسبق للبشير بكورونا

أفادت وسائل إعلام سودانية بوفاة القيادي في "المؤتمر الوطني" المحلول حمدي سليمان بفيروس كورونا المستجد، وإصابة النائب الأول الأسبق للرئيس السوداني المعزول علي عثمان طه بالمرض.

وذكرت مصادر سودانية أن سليمان، الذي شغل منصب نائب رئيس قطاع التنظيم بحزب "المؤتمر الوطني" لسنوات، توفي صباح الأحد في العاصمة السودانية الخرطوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

كما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة أنه تم كذلك تسجيل إصابة طه بالفيروس.

وسبق أن أعلنت مصادر سودانية عن إصابة عدة مسؤولين رفيعي المستوى في الأجهزة الحكومية التابعة لسلطة البشير بالفيروس في سجنهم.

المصدر: وسائل إعلام سودانية