 
مباشر

السودان.. وفاة قيادي بـ"المؤتمر الوطني" وإصابة نائب أسبق للبشير بكورونا

أخبار العالم العربي

السودان.. وفاة قيادي بـ
Reuters MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
علمان سودانيان.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ny65

أفادت وسائل إعلام سودانية بوفاة القيادي في "المؤتمر الوطني" المحلول حمدي سليمان بفيروس كورونا المستجد، وإصابة النائب الأول الأسبق للرئيس السوداني المعزول علي عثمان طه بالمرض.

وذكرت مصادر سودانية أن سليمان، الذي شغل منصب نائب رئيس قطاع التنظيم بحزب "المؤتمر الوطني" لسنوات، توفي صباح الأحد في العاصمة السودانية الخرطوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

كما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة أنه تم كذلك تسجيل إصابة طه بالفيروس.

وسبق أن أعلنت مصادر سودانية عن إصابة عدة مسؤولين رفيعي المستوى في الأجهزة الحكومية التابعة لسلطة البشير بالفيروس في سجنهم.

المصدر: وسائل إعلام سودانية  

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا