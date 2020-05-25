نجل رفعت الأسد: والدي يتطلع لمشاركة حقيقية في صنع مستقبل سوريا عبر عملية سياسية شاملة

كشف دريد رفعت الأسد ابن عم الرئيس السوري بشار الأسد، عن طموح والده لبناء سوريا والمشاركة في العملية السياسية فيها خلال المرحلة المقبلة.

وكتب عبر صفحته الرسمية على "فيسوك"، أن والده يتطلع إلى "بناء سوريا، التي تتشارك فيها جميع القوى السياسية الوطنية عبر عملية سياسية شاملة ترعى المشاركة الحقيقية في صنع مستقبل سوريا".

وأكد نأي عائلة رفعت الأسد عما يجري في الداخل السوري، وقال: "مثلما نأى رفعت الأسد بنفسه عن كل ما يجري بالداخل السوري منذ 36 عاما، بسبب الخلاف السياسي الكبير مع السلطة السياسية، وطرائق معالجتها للعديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإنه ينأى اليوم مع أسرته وأولاده عن كل ما يجري بداخل سوريا"، (في إشارة إلى قضية رجل الأعمال السوري رامي مخلوف).

ويعيش رفعت الأسد البالغ 82 عاما في فرنسا، وهو الشقيق الأصغر للرئيس السوري السابق حافظ الأسد، وله استثمارات في بريطانيا وفرنسا وإسبانيا.

المصدر: "دريد الأسد – فيسبوك"