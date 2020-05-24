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المغرب يستعد لبناء قاعدة عسكرية عند الحدود مع الجزائر

أخبار العالم العربي

المغرب يستعد لبناء قاعدة عسكرية عند الحدود مع الجزائر
العلمان الجزائري والمغربي
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أصدر رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، مرسوما يقضي بتخصيص أرض لبناء قاعدة عسكرية خاصة بالقوات المسلحة الملكية في إقليم جرادة على الحدود مع الجزائر.

وأشار موقع "هسبريس" إلى أن ملكية الأرض حولت من سلطات حراسة الغابات إلى الدولة قصد تخصيصها لبناء القاعدة، وفقا لما جاء في المرسوم رقم 2.20.337 الصادر في العدد 6884 من الجريدة الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل أجواء سياسية متوترة بين البلدين، إذ استدعت الجزائر في 14 مايو السفير المغربي لديها للاحتجاج على تصريحات مسيئة منسوبة للقنصل المغربي في وهران. 

المصدر: وكالات

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