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تونس.. مدينة سياحية هامة تعلن خلوها من كورونا طيلة 30 يوما

أخبار العالم العربي

تونس.. مدينة سياحية هامة تعلن خلوها من كورونا طيلة 30 يوما
Reuters CK/
مدينة سوسة التونسية
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أكد محمد غضباني مدير الصحة الوقائية بولاية سوسة التونسية، أن المدينة لم تسجل أي إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد منذ شهر.

وقال إن عدد المتعافين من "كوفيد-19" ارتفع إلى 75، بعد تسجيل حالة شفاء جديدة لمقيم بمركز الحجر الصحي الإجباري بالمنستير.

وأضاف أن حالتين فقط لا تزالان حاملتين للفيروس وتخضعان للحجر المنزلي.

وتشير آخر الأرقام إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في عموم البلاد استقر عند 1048، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 48 بعد تسجيل حالة جديدة.

المصدر: "موزاييك إف أم"

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