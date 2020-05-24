مصر.. استنفار أمني في مختلف المدن في أول أيام عيد الفطر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية استنفارا أمنيا خلال عيد الفطر المبارك، حيث انتشرت قوات الشرطة في الشوارع والمحاور الرئيسية وفي محيط المنشآت الحيوية.

وتنفذ الشرطة قرارات الحكومة بغلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات لمنع التجمعات في إطار الإجراءات التي اتخذتها لمنع تفشي فيروس كورونا.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمواعيد الحظر والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين.

وشهد محيط المنشآت الهامة والحيوية انتشارا أمنيا مكثفا للحفاظ على الأمن، والتصدى لكل طارئ.

وقررت السلطات المصرية في وقت سابق غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومتابعة غلق المحال التجارية والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية، اعتبارا من اليوم الأحد.

وفي آخر حصيلة لعدد ضحايا فيروس كورونا، أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس السبت، ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 735 حالة، فيما بلغ عدد المصابين 16513 مصابا.

المصدر: وكالات