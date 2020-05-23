الصحة المصرية: وفاة 28 شخصا وإصابة 727 آخرين بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة المصرية، يوم السبت، إن 28 شخصا توفوا وأصيب 727 آخرين بفيروس كورونا المستجد.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ 16513 حالة من ضمنهم 4628 حالة تم شفاؤها و735 وفاة.

وأشار إلى خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 4628 حالة حتى اليوم.

وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 5192 حالة.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد أن وزارة الصحة تواصل رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

المصدر: RT