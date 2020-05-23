الكاظمي: العراق يعتزم تقوية الوجود الاستثماري للشركات الصينية

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم السبت، تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين لمعالجة تدهور أسعار النفط، وتقوية الوجود الاستثماري للشركات الصينية في العراق.

وذكر بيان حكومي، أن "رئيس الوزراء استقبل السفير الصيني في بغداد، تشانغ تاو، وقدم الأخير التهنئة بمناسبة تولي الكاظمي رئاسة الحكومة، ونقل تحيات رئيس مجلس الدولة الصيني، وتطلع بكين لتطوير العلاقات مع بغداد".

وأضاف، أن "السفير الصيني أكد دعم الصين للعراق في المحافل الدولية، وبالشكل الذي يعزز سيادته ووحدة أراضيه، وكذلك دعم جهود مكافحة الإرهاب" موجها الدعوة إلى الكاظمي لزيارة بكين.

ونقل البيان عن الكاظمي قوله، إن "العراق يقدر دعم الصين في مجال مكافحة جائحة كورونا، ويتطلع الى تعزيز التعاون الاقتصادي بالشكل الذي يعالج الأزمة الحالية الناجمة عن تدهور أسعار النفط".

وأضاف: "كذلك تقوية الوجود الاستثماري للشركات الصينية في العراق في مجالات الطاقة وتعزيزها في المجال الزراعي لتطوير الأراضي الخصبة غير المستغلة سابقا".

المصدر: RT