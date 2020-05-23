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غرق قاربي هجرة غير شرعية قرب السواحل التونسية

أخبار العالم العربي

غرق قاربي هجرة غير شرعية قرب السواحل التونسية
Reuters
صورة أرشيفية
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انتشلت قوات الحرس البحري التونسي جثة واحدة وأنقذت 81 شخصا، بعد غرق قاربي هجرة غير شرعية، قرب سواحل مدينة صفاقس وقرقنة.

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ووجه القارب الأول نداءات استغاثة، فتوجهت إليه الوحدات العائمة للحرس البحري بصفاقس، أمس الجمعة، وانتشلت جثة وأنقذت 11 شخصا، وما زال البحث جاريا عن المفقودين.

وبحسب إذاعة "موزاييك" المحلية، انطلق أيضا قارب صيد متهالك من سواحل سيدي منصور، على متنه 70 شخصا معظمهم من دول جنوب الصحراء، والبقية تونسيون.

وبسبب سوء وضع القارب غرق في المياه الإقليمية التونسية، قبالة سواحل العطايا بقرقنة، وتحولت الوحدات العائمة وتمكنت من إنقاذ المجتازين.

يشار إلى أن سواحل صفاقس شهدت أمس الجمعة، تنظيم ما لا يقل عن 4 عمليات هجرة غير شرعية في اتجاه السواحل الإيطالية.

المصدر: راديو موزاييك

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