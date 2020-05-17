خفر السواحل الإسباني يعلن إنقاذ 49 مهاجرا قبالة جزيرة جران كناريا

أعلن خفر السواحل الإسباني أنه أنقذ 49 مهاجرا إفريقيا في زورق على بعد بضعة أميال من ساحل جزيرة غران كناريا، اليوم الأحد.

وقال متحدث باسم خفر السواحل الإسباني إن القوة تلقت من أحد الصيادين إشارة بوجود زورق يقل مهاجرين، "فتم سحبه إلى ميناء أرجينيجين، وهم أحدث الوافدين في موجة هجرة إلى جزر الكناري مستمرة منذ شهور".

وجميع ركاب الزورق من الذكور ويعتقد أن 35 منهم دون عمر 18 عاما، وفقا للصليب الأحمر الذي يستقبل المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الجزر.

وتشير البيانات الواردة من وزارة الداخلية الإسبانية إلى أن معدل الهجرة غير الشرعية إلى جزر الكناري ارتفع بما يقرب من 700 في المئة حتى الآن هذا العام إذ جرى الإبلاغ عن 1936 وافدا بحلول نهاية أبريل نيسان مقارنة بعدد 243 فقط في العام الماضي، وانخفض إجمالي الهجرة إلى إسبانيا بنحو 24% خلال نفس الفترة.

المصدر: رويترز