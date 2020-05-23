"الصحة" في صنعاء تدعو لقضاء العيد في البيت وعدم التزاحم في أسواق القات تجنبا لكورونا

دعت وزارة الصحة والسكان في صنعاء، اليوم جميع المواطنين لقضاء أيام العيد بالمنزل والمعايدة عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم التزاحم في أسواق القات للوقاية من كورونا.

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وقالت وزارة الصحة في بيان لها "يحل علينا عيد الفطر هذا العام في ظروف صحية استثنائية متمثلة بظهور وباء فيروس كورونا وظهور حالات في مناطق متفرقه من بلادنا".

وأهابت الوزارة بالجميع التعاون للتصدي لمخاطر جائحة كورونا ومواجهتها بمزيد من الوعي وأن يلتحم الجميع للتصدي لهذه الجائحة.

وشددت على أهمية عدم التنقل بين المحافظات والمديريات أو السفر لقضاء إجازة العيد، والالتزام التام بعدم المصافحة والمعانقة والتقبيل والاكتفاء بالسلام تحية.

كما دعت إلى تجنب الازدحامات خصوصا في الأسواق وفي مقدمتها أسواق القات والحرص على إبقاء مسافة لا تقل عن متر مع الآخرين وتجنب التواجد في الحدائق وأماكن الترفيه العامة والمتنزهات، و"الابتعاد عن التجمعات الاجتماعية مثل مقيلة الرجال ومجالس النساء وعدم التجمعات في الجولات والشوارع والأحياء".

وأكدت أهمية منع الأطفال من أخذ مصروف العيد نظرا لإمكانية انتقال الفيروس عبر العملة الورقية وكذا منعهم من التنقل بين منازل جيرانهم وأقاربهم للحصول على مصروفات وهدايا (حلويات) العيد.

المصدر: "المسيرة"