سوريا تسجل أعلى عدد من الإصابات اليومية بكورونا
Reuters Khalil Ashawi
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ارتفعت حصيلة المصابين بفروس كورونا في سوريا إلى 70 مع تسجيل 11 إصابة جديدة اليوم السبت.
وأعلنت وزارة الصحة السورية، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها بين القادمين من دولة الكويت.
ويعد هذا الرقم هو الأعلى للإصابات التي أعلن عنها في يوم واحد.
وكانت الوزارة أعلنت أمس تسجيل حالة وفاة بالفيروس، وشفاء حالة أخرى.
وبذلك تشير الإحصاءات المتعلقة بالفيروس في سوريا إلى إصابة 70 حالة شفي منها 37 وتوفيت 4 حالات.
المصدر: RT