"ظهور الهلال" في كردستان العراق ولجنة الإفتاء تعلق!

نشرت وكالة روداو مقطع فيديو صوره أحد المواطنين لما وصفه بهلال شوال، مساء الجمعة، في كردستان، إلا أن لجنة الإفتاء في الإقليم أشارت إلى عدم إمكانية اتخاذ المقطع دليلا شرعيا قاطعا.

إقرأ المزيد

ويظهر في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الهلال بوضوح، وأشار مصوره إلى وجود عدد من شهود العيان في الموقع ذاته.

وقال عضو اللجنة العليا للإفتاء في إقليم كردستان، أحمد الشافعي إنه "يمكن لهذا المواطن الذي رأى الهلال أن لا يصوم غدا، لكن لا بد من إثبات ادعائه أمام القاضي الشرعي لتعميم الأمر على بقية المسلمين"، مبينا: "لا يمكن اعتبار الفيديو دليلا شرعيا قاطعا".

كما قال عضو لجنة تحري الهلال في الإقليم، عمر مرويي: "اعتمدنا على عدة لجان لكن لم تر أي منها الهلال، كما أن السعودية وعدة دول أخرى في المنطقة أعلنت تعذر رؤية هلال شوال، وتحديد يوم الأحد أول أيام عيد الفطر".

وكانت وزارة الأوقاف في الإقليم والمجمع الفقهي العراقي وديوان الوقف السني، أعلنت أمس الجمعة، تعذر رؤية شهر شوال، ليكون اليوم السبت متمما لشهر رمضان، ويوم الأحد أول أيام عيد الفطر.

گوایە ئەم ئێوارەیە ئەم هاونیشتمانیە لە سۆران مانگی بینیوە.



مواطن من قضاء سوران-اربيل يدعي في هذا المقطع برؤيته لهلال شوال بتأريخ اليوم ٢٢-٥-٢٠٢٠ الموافق ل ٢٩ من شهر رمضان.#عيد_الفطر#العيد_الأحد#رمضان#فيروس_كوروناpic.twitter.com/hA9pXpuGOz — Hawraz Gulpi (@Hawrazgulpi) May 22, 2020

المصدر: رووداو