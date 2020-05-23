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الصحة الجزائرية: دواء كلوروكين لعلاج كورونا أعطى نتائج جيدة

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الصحة الجزائرية: دواء كلوروكين لعلاج كورونا أعطى نتائج جيدة
Reuters
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قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر عبد الرحمن بن بوزيد، إن دواء كلوروكين لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، أعطى نتائج جيدة.

وأضاف الوزير الجزائري في لقاء مع التلفزيون الرسمي أن كلوروكين متوفر بكمية كبيرة في الجزائر وبسعر أرخص وسيستمر استعماله مع إدخال تعديلات عليه.

وقال: هناك متابعة للأعراض الجانبية للكلوروكين ونتخوف من أعراض بينها الصداع والإسهال.

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وأوضح أنه تم ملاحظة "6 أو 8 مصابين ممن تعرضوا للأعراض الجانبية فقط مقارنة مع 4256 حالة شفاء".

وأكد أنه مطمئن "بأن الجزائريين واعون لخطورة الوباء وسيتقيدون بالتدابير الوقائية خاصة أيام العيد".

المصدر: "النهار" الجزائرية

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