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وزارة الصحة المصرية: وفاة 11 شخصا وإصابة 783 بفيروس كورونا

الجزائر تسجل استقرارا في الإصابات وارتفاعا في عدد المتعافين من كورونا

أخبار العالم العربي

الجزائر تسجل استقرارا في الإصابات وارتفاعا في عدد المتعافين من كورونا
Reuters RB/BRV
تدابير احترازية ضد كورونا في الجزائر
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أعلنت السلطات الصحية الجزائرية اليوم الجمعة، تسجيل 7 وفيات و190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية.

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الجزائر تسجل ارتفاعا في الإصابات واستقرارا في وفيات كورونا
الجزائر تسجل ارتفاعا في الإصابات واستقرارا في وفيات كورونا

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 582، والإصابات إلى 7918 في عموم البلاد.

وأكد جمال فورار الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، تماثل 194 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4256.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع عدد المتعافين مقارنة مع أمس الخميس الذي سجلت فيه 94 حالة شفاء.

وكانت السلطات الصحية أعلنت أمس الخميس، تسجيل 7 وفيات و186 إصابة جديدة بالفيروس.

المصدر: RT

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