الجزائر تسجل استقرارا في الإصابات وارتفاعا في عدد المتعافين من كورونا

أعلنت السلطات الصحية الجزائرية اليوم الجمعة، تسجيل 7 وفيات و190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية.

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ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 582، والإصابات إلى 7918 في عموم البلاد.

وأكد جمال فورار الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، تماثل 194 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4256.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع عدد المتعافين مقارنة مع أمس الخميس الذي سجلت فيه 94 حالة شفاء.

وكانت السلطات الصحية أعلنت أمس الخميس، تسجيل 7 وفيات و186 إصابة جديدة بالفيروس.

المصدر: RT