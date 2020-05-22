صحة غزة: تسلمنا 20 ألف فحص مخبري لفيروس كورونا بين المساعدات التركية

تسلم المختبر المركزي بوزارة الصحة في قطاع غزة 20 ألف فحص مخبري لفيروس كورونا، من ضمن المساعدات التركية التي وصلت إلى رام الله.

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وقالت الوزارة إنها تنتظر إرسال أنقرة جهازين لفحص الفيروسات وفق الكشوف المخصصة للقطاع، وتقدمت بالشكر لتركيا على دعمها للشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق من الجمعة أرسل الهلال الأحمر المصري شحنات من الدعم إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، تضمنت مجموعة من الأدوات والمستلزمات الطبية.

وشملت المساعدات 24 طنا من المنظفات وسوائل التعقيم والتطهير وكذلك 3500 زي للحماية الشخصية و150 ألف غطاء للوجه.

من جانب آخر حذر نائب مدير عام الرعاية الأولية ورئيس اللجنة الاستشارية لمواجهة فيروس كورونا في غزة مجدي ضهير يوم الخميس من أن هذا الأسبوع سيكون الأخطر في القطاع.

وأضاف أنه يوجد عدد كبير من المخالطين، الأمر الذي سيرفع من عدد الإصابات، مشيرا إلى أن الإجراءات والتدابير لا تشكل ضمانا مانعا على وجه اليقين.

وشدد على أن الأسواق تعج بالمواطنين ويمكن في حال وجود حالة إصابة واحدة، أن تشكل بوابة لنشر الإصابات بين المواطنين.

المصدر: RT