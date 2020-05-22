مصر ترسل أطنانا من المساعدات إلى فلسطين (صور)

أرسل الهلال الأحمر المصري شحنات من الدعم إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، تضمنت مجموعة من الأدوات والمستلزمات الطبية.

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وشملت المساعدات 24 طنا من المنظفات وسوائل التعقيم والتطهير وكذلك 3500 زي للحماية الشخصية 150 ألف غطاء وجه، وذلك في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الهلال الأحمر المصري يؤمن بأن العمل الإنساني لا يرتبط بالحدود الجغرافية بل يمتد إلى أبعد نقطة يستطيع أن يقدم لها يد العون، مشيرة إلى أنه من الضروري إظهار روح التضامن وتقديم يد العون لدعم المتضررين من انتشار وباء في فلسطين ودعم جهود جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأكدت أن الهلال الأحمر المصري لا يتأخر في تقديم المساعدات الإنسانية إلى فلسطين، متابعة: "قمنا مطلع العام الجاري بتسيير شاحنات محملة بمجموعة من الأدوات والمستلزمات الطبية وكذلك المواد الإغاثية عبر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني".

المصدر: وسائل إعلام مصرية