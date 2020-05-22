 
مباشر

مصر ترسل أطنانا من المساعدات إلى فلسطين (صور)

أخبار العالم العربي

مصر ترسل أطنانا من المساعدات إلى فلسطين (صور)
Reuters
مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nxmm

أرسل الهلال الأحمر المصري شحنات من الدعم إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، تضمنت مجموعة من الأدوات والمستلزمات الطبية.

مصر ترسل أطنانا من المساعدات إلى فلسطين (صور)المساعدات
إقرأ المزيد
حماس تشكر مصر على مساعدة الفلسطينيين في مواجهة كورونا
حماس تشكر مصر على مساعدة الفلسطينيين في مواجهة كورونا

وشملت المساعدات 24 طنا من المنظفات وسوائل التعقيم والتطهير وكذلك 3500 زي للحماية الشخصية 150 ألف غطاء وجه، وذلك في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الهلال الأحمر المصري يؤمن بأن العمل الإنساني لا يرتبط بالحدود الجغرافية بل يمتد إلى أبعد نقطة يستطيع أن يقدم لها يد العون، مشيرة إلى أنه من الضروري إظهار روح التضامن وتقديم يد العون لدعم المتضررين من انتشار وباء في فلسطين ودعم جهود جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

مصر ترسل أطنانا من المساعدات إلى فلسطين (صور)المساعدات

وأكدت أن الهلال الأحمر المصري لا يتأخر في تقديم المساعدات الإنسانية إلى فلسطين، متابعة: "قمنا مطلع العام الجاري بتسيير شاحنات محملة بمجموعة من الأدوات والمستلزمات الطبية وكذلك المواد الإغاثية عبر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا