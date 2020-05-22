التلفزيون السعودي: أبناء الصحفي جمال خاشقجي يعفون عن قتلة والدهم

أعلن أبناء الصحفي السعودي جمال خاشقجي عفوهم عن قاتل والدهم، وذلك بتغريدة نشرها نجله صلاح خاشقجي عبر حسابه في "تويتر" حسب التلفزيون الرسمي السعودي.

وكتب صلاح خاشقجي: "في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل، نسترجع قول الله تعالى في كتابه الكريم (وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين).

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وأضاف: "عفونا عن من قتل والدنا رحمه الله لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".

المصدر: وسائل إعلام سعودية