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التلفزيون السعودي: أبناء الصحفي جمال خاشقجي يعفون عن قتلة والدهم

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التلفزيون السعودي: أبناء الصحفي جمال خاشقجي يعفون عن قتلة والدهم
Reuters Sarah Silbiger
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أعلن أبناء الصحفي السعودي جمال خاشقجي عفوهم عن قاتل والدهم، وذلك بتغريدة نشرها نجله صلاح خاشقجي عبر حسابه في "تويتر" حسب التلفزيون الرسمي السعودي.

وكتب صلاح خاشقجي: "في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل، نسترجع قول الله تعالى في كتابه الكريم (وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين).

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وأضاف: "عفونا عن من قتل والدنا رحمه الله لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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