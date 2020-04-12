القضاء التركي يؤيد لائحة الاتهام في ملف قضية خاشقجي

وافقت محكمة العقوبات المشددة 11 التركية على لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة، في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده باسطنبول في 2 أكتوبر 2018.

وذكرت وكالة "الأناضول"، أن المحكمة وافقت على لائحة الاتهام ضد 20 شخصا.

وفي 25 مارس الماضي، طالبت النيابة العامة في اسطنبول بإنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد بحق 20 شخصا بتهمة ضلوعهم بجريمة مقتل خاشقجي.

وتضمنت اللائحة، المطالبة بالحكم المؤبد بحق أحمد بن محمد العسيري وسعود القحطاني، بتهمة التحریض على القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي، والمؤبد بحق الـ18 الآخرين بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي.

وأشارت اللائحة إلى أن العسيري والقحطاني خططا لعملية القتل وأمرا فريق الجريمة بتنفيذ المهمة.

وأضافت النيابة أنه تم خلال التحقيقات، مراجعة المكالمات الهاتفية للضالعين في مقتل خاشقجي وكافة تحركاتهم داخل الأراضي التركية.

ولفتت النيابة التركية إلى إصدار مذكرة بحث حمراء بحق الأشخاص الـ20، وأنه تم إبلاغ الشرطة الدولية (الإنتربول) والسلطات السعودية بطلب تسليمهم لتركيا.

المصدر: الأناضول