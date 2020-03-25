نيابة اسطنبول تصدر لائحة اتهام بحق 20 سعوديا في قضية مقتل خاشقجي
Reuters Osman Orsal
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أصدرت النيابة العامة في مدينة اسطنبول التركية اليوم الأربعاء لائحة اتهام بحق 20 مواطنا سعوديا بالتورط في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أوائل أكتوبر عام 2018.
وطالبت النيابة بموجب اللائحة بسجن نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق، أحمد عسيري، والمستشار السابق في الديوان الملكي، سعود القحطاني، بتهمة "التحریض على القتل المتعمد مع التصميم والتعذيب بشكل وحشي".
كما طالبت اللائحة بفرض عقوبة السجن المؤبد المشدد على 18 شخصا متهمين بتنفيذ عملية قتل الصحفي جمال خاشقجي المتعاقد مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية داخل قنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018.
المصدر: الأناضول + رويترز