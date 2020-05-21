جنرال إيطالي: مكانة إيطاليا في ليبيا تعادل الصفر

أكد الرئيس السابق لأركان الدفاع الإيطالي والمستشار العلمي لمعهد الشؤون الدولية (IAI) الجنرال فينتشنتسو كامبوريني، أن مكانة بلاده في ليبيا أصبحت تعادل الصفر.

وقال كامبوريني لصحيفة "إل ريفورميستا"، إن "استخدام استعارة من عالم كرة القدم، في المباراة التي تجري في ليبيا حاليا، تجلس إيطاليا على دكة الاحتياط، بعد أن حظيت ببطاقة صفراء".

وأضاف: "نحن نطبق سياسات رسمية لا تشوبها شائبة من ناحية القانون الدولي، لكنها أكثر ملاءمة لأحد الأطراف المعنية بالصراع إلى حد كبير، وهو ليس رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج".

وتابع: "نحن نفضل حفتر عمليا، لأننا كنا من بين المروجين لمهمة "إيريني" الأوروبية البحرية الجديدة، التي طالبنا بقيادتها بقوة، وهي مهمة تهدف إلى إنفاذ قرار الأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة المفروض على أطراف النزاع الليبي".

وشدد الجنرال الإيطالي، على أنه "لسوء الحظ، وعلى الرغم من أن حفتر يمكن أن يتلقى إمدادات برية كبيرة، تمكنت المهمة الأوروبية من قطع أي إمدادات عن حكومة الوفاق الوطني، مما أدى إلى إضعافها بشكل فعال".

المصدر: "آكي الإيطالية"