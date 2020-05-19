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حكومة الوفاق: إيطاليا أكدت أن عملية "إيريني" ستراقب الحدود الليبية - المصرية

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حكومة الوفاق: إيطاليا أكدت أن عملية
Reuters
ليبيا
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أعلنت حكومة الوفاق الليبية أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أكد في مكالمة مع وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، أن عملية "إيريني" ستشمل رقابة جوية على الحدود الليبية المصرية.

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وأضافت أن لويجي دي مايو أكد أنها ليست لمراقبة الأجواء والمجال البحري الخاضع تحت سيطرة حكومة الوفاق فقط.

كما ذكرت وزارة الخارجية الليبية في طرابلس أن رئيس الدبلوماسية الإيطالية أكد على أن "حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية الوحيدة وأن إيطاليا تقدم لها كل الدعم".

ولم يصدر حتى الساعة بيان رسمي في روما عن المكالمة الهاتفية.

وكان دي مايو، قد أشار خلال مكالمة هاتفية جرت في وقت سابق مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، إلى أن عملية "إيريني" ستكون متوازنة في جميع مكوناتها، البحرية والجوية والمراقبة عبر الاقمار الصناعية.

وأوضح أن هدف الاتحاد الأوروبي ليس لصالح فريق على حساب الآخر، بل وقف دخول الأسلحة إلى جميع أنحاء البلاد.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

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