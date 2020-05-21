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السعودية ترفض خطط إسرائيل ضم أراض في الضفة الغربية وفرض سيادتها عليها

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السعودية ترفض خطط إسرائيل ضم أراض في الضفة الغربية وفرض سيادتها عليها
AFP
فتي فلسطيني يتصدى بمفرده لمجموعة من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن رفض المملكة لخطط وإجراءات إسرائيل الهادفة لضم أراض في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

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وشددت الوزارة على أن المملكة تندد بأي إجراءات أحادية الجانب، وبأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الخارجية السعودية التأكيد على موقف المملكة الثابت "تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ووقوفها الدائم إلى جانبه ودعم خياراته، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية".

كما أكدت دعم المملكة للجهود الداعية لدفع عجلة التفاوض وفق مقررات الشرعية الدولية، للتوصل إلى حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

يذكر أن صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل، تمنح الدولة العبرية الحق في اقتطاع أراض من الضفة الغربية المحتلة وضمها لدولة إسرائيل وفرض سيادتها عليها.

المصدر: "واس"

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